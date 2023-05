VIDEO FV, Sempre più tifosi viola in zona stadio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Cresce l'attesa per la partita di stasera tra Fiorentina e Basilea. Come mostra il video qui sotto realizzato da Firenzeviola.it, la zona limitrofa allo stadio Franchi si sta riempendo di tifosi viola nonostante nelle ultime ore sia venuto a piovere molto forte. Ecco qui sotto il video con i tifosi che attendono il pullman della squadra come di consueto.