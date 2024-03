VIDEO FV, Rifinitura viola: in gruppo tutti verso il Maccabi

Fonte: dai nostri inviati al Viola Park - Andrea Giannattasio e Niccolò Righi

La Fiorentina è al lavoro al Viola Park per la consueta rifinitura di Conference League. Domani infatti i viola affronteranno il Maccabi Haifa al Franchi, alle 18:45, giocandosi l'accesso ai quarti di finale del torneo. Nell'allenamento odierno, ripreso in parte dagli inviati di FirenzeViola.it, tutti in gruppo agli ordini di Italiano, anche i più acciaccati o monitorati in queste ultime ore, come Arthur e Nico Gonzalez.

Da ricordare che domani sarà assente Nikola Milenkovic, causa squalifica rimediata all'andata. La giornata proseguirà poi con la conferenza stampa di Vincenzo Italiano e di un calciatore viola dalla sala stampa del centro sportivo di Bagno a Ripoli, mentre stasera alle 19:45 incontrerà i giornalisti il tecnico avversario assieme a un giocatore, presso la sala stampa "Manuela Righini" del Franchi.