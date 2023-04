VIDEO FV, Renzi: "Non tiro per la giacchetta la Fiorentina"

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

A fine conferenza stampa Matteo Renzi ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, dove ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ci sono 55 milioni di euro che l'Unione Europea vuole dare all'Italia e a Firenze ma che non possono essere messi sullo stadio. Perché gli stadi di calcio devono essere pagati dalle società. Mentre questi soldi devono andare alle case popolari, ai giardini pubblici e alle scuole. Noi diciamo al sindaco Nardella e alla presidente Meloni di non litigare e di mettere da parte l'ideologia: chiederemo un incontro a tutti e due. Siamo disponibili a fare di tutto purché questi soldi vadano alle case popolari, alle scuole e non allo stadio".

Come si tolgono i vincoli alle curve? "Lo stadio ha un progetto della Fiorentina che può essere realizzato in tempi brevi. Semplicemente la questione si risolve con un decreto ministeriale che tolga il vincolo alle curve dello Stadio Franchi. Non è eliminare lo stadio come monumento pubblico, ma si tratta di eliminare il vincolo sulle curve. Lo può fare il ministro Sangiuliano con un decreto, ma se il ministro non se la sente, siccome sono tutti d'accordo a parole, noi proponiamo di fare un emendamento firmato da noi di Italia Viva che dice "via il vincolo dalle curve" e a quel punto la Fiorentina paga lo stadio e il Comune di Firenze mette i soldi sulle case popolari. E l'Europa dà 20 miliardi all'Italia che altrimenti non gli sta dando perché c'è il blocco dei soldi all'Italiano finché non verrà risolta la questione dello Stadio di Firenze".

Ma la Fiorentina pagherà secondo lei? "Io non tiro per la giacchetta la Fiorentina, sono un tifoso e spero che lo faccio. Prima di essere un tifoso sono anche un contribuente. Non voglio che i contribuenti come me paghino per i prossimi 30 anni il debito dello stadio. I soldi pubblici non devono andare sullo stadio".

E' uno stadio monumento però: "Ce ne sono tanti di stadi monumento, è uno stadio che ha le scale elicoidali, la torre di maratona e la tribuna. Mi dovete trovare uno che venga a Firenze e vada a vedere la Curva Ferrovia. Un turista che viene a vedere il Franchi ancora non l'ho trovato".

Sull'elezione del nuovo Sindaco: "Siamo in fase di crescita. Nardella ha fatto questi dieci anni, a lui i migliori auguri di buon lavoro per il futuro. Lei sa che c'è una legge che dice che dopo dieci anni uno deve lasciare. Arriverà un altro a fare il sindaco. Servirà un sindaco che lavori bene per la città, siccome manca ancora un anno, evitiamo di buttare via i soldi dei contribuenti. Io ne ho parlato anche con Nardella di questa cosa dello stadio: lui ha un'opinione diversa dalla mia, era convinto che l'Europa avrebbe dato i soldi. Siccome siamo arrivati al punto che l'Europa ha detto no, a questo punto vediamo se Firenze sice sì a mettere i solde dove servono veramente".