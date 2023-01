VIDEO FV, Primavera in partenza per Supercoppa

La Fiorentina Primavera è pronta ad andare alla conquista di un altro trofeo da regalare al presidente Rocco Commisso. I ragazzi di mister Alberto Aquilani, come mostrano le foto e i video realizzati dagli inviati di FirenzeViola.it, sono in partenza dallo stadio Artemio Franchi in direzione Monza, dove domani sera sfideranno l'Inter per la Supercoppa italiana.