VIDEO FV, Maccabi Haifa via dall'hotel. Direzione stadio

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

Alle 18:45 è in programma il fischio d'inizio di Fiorentina-Maccabi Haifa. La squadra israeliana, come documentato dal video realizzato da FirenzeViola.it (in calce), è partita verso le 16.30 dall'hotel in cui ha alloggiato questa notte - alle porte del cuore della città- in direzione stadio. A breve quindi il pullman, scortato dalla polizia, arriverà al Franchi come di consueto succede per tutti gli avversari della Fiorentina.