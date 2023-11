VIDEO FV, Le parole dei cantanti più giovani a Empoli

Fonte: dagli inviati L. Magistrato e N. Righi

Prima della partita di beneficenza in programma stasera a Empoli per raccogliere fondi per la popolazione alluvionata, si sono fermati con i media presenti, tra cui Firenzeviola.it, alcuni tra i partecipanti più giovani come "Il Tre", "Aka7" e "LDA". Queste le loro parole: