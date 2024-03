VIDEO FV, La Viola parte per Budapest: le immagini

Fonte: dall'inviato Ludovico Mauro

La Fiorentina parte oggi per Budapest, dove è attesa nel tardo pomeriggio per l'ispezione del campo della Boszik Arena e per le conferenze stampa di Vincenzo Italiano e di un giocatore. Come mostrano le immagini di Firenzeviola.it, la squadra ha preso la volta della capitale ungherese da Peretola: mancano all'appello i tre assenti dall'allenamento di oggi, Arthur, Christensen e Kouame che resteranno a Firenze per curarsi e riprendersi in vista dei prossimi impegni. A loro si aggiunge anche Martinez Quarta che deve rientrare dopo i problemi avuti negli scorsi giorni, escluso anche lui dall'elenco dei convocati diramato da Vincenzo Italiano quest'oggi.

Parte anche Burdisso.

Con il gruppo c'era anche Nicolas Burdisso, direttore sportivo, in qualità di dirigente del club, mentre né Pradé né Barone erano con la squadra ed è possibile che raggiungano direttamente nella giornata di domani la comitiva viola, direttamente per la partita in programma alle ore 21.