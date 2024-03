VIDEO FV, La situazione in Fiesole per l'entrata dei tifosi

Fonte: dall'inviato Ludovico Mauro

Clima particolare all'Artemio Franchi per Fiorentina-Maccabi Haifa, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, sia all'interno che all'esterno del campo. Al momento dell'entrata in campo delle due squadre, in Curva Fiesole sono state esposte tre bandiere della Palestina mentre in Maratona soprattutto una della pace.

Fuori la situazione è stata leggermente più tesa con qualche battibecco e tensione tra alcuni protestanti avvolti dalla bandiera della Palestina e alcuni tifosi viola. Scontri verbali comunque terminati in poco tempo, prima che la parte più calda della tifoseria entrasse nel proprio settore a pochi minuti dall'inizio del match - bypassando dunque l'orario d'ingresso che era stato preposto, ovvero le 18:15 -. Queste alcune foto e video di Firenzeviola.it dall'esterno della Curva Fiesole: