VIDEO FV, La rifinitura prima del Lech. C'è Kayode

Fonte: Dai nostri inviati - Andrea Giannattasio e Mattia Carletti

La Fiorentina in questi minuti sta svolgendo l'ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza per la Polonia, dove la attende il Lech Poznan per i quarti di finale di Conference League. Come testimoniato dalle immagini di Firenzeviola.it, la rosa è al completo, con l'unico assente che è logicamente Salvatore Sirigu. Presente anche Kayode.