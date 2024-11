VIDEO FV, La rifinitura del Pafos alla vigilia dei viola

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

In questi minuti il Pafos, avversaria di domani in Conference League della Fiorentina, sta svolgendo la rifinitura sul campo del Franchi. Come mostrano le immagini e i video realizzati da FirenzeViola.it, la squadra cipriota sta svolgendo un breve allenamento in vista della gara di domani contro i viola. A seguire la seduta molti media ciprioti e tanto entusiasmo nel gruppo squadra.