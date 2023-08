VIDEO FV, La partenza della Fiorentina per Vienna

Fonte: Dagli inviati Andrea Giannattasio e Niccolò Righi

La Fiorentina in questi minuti è in partenza per Vienna dove inizierà la sua avventura in Europa, con l'andata dei playoff di Conference League, domani. Assenti Amrabat, Sabiri, Ikoné, Kayode e i due infortunati neanche nella lista Uefa Castrovilli e Barak. Dei due esclusi è stato invece reintegrato Kokorin, a discapito di Jovic (ecco la lista completa). Ecco l'arrivo della squadra all'aeroporto, nelle immagini dei nostri inviati.