VIDEO FV, La Fiorentina è rientrata al Viola Park

Dopo una lunga giornata, senza la partita con l'Atalanta ma al seguito di Joe Barone, vittima di un malore che lo ha portato al San Raffaele di Milano, la Fiorentina ha fatto rientro a Firenze. Come si vede dal video realizzato da FirenzeViola.it, la squadra di Italiano ha raggiunto in questi minuti il Viola Park in pullman, di rientro da Milano dove ha seguito in queste ore le condizioni del dg.