VIDEO FV, L'Atalanta studia i viola a... Scandicci

Fonte: dal nostro inviato a Scandicci - Ludovico Mauro

Ultimi dettagli in vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina in casa Atalanta: la squadra di Gasperini infatti questa mattina ha svolto una sgambata presso lo stadio Bartolozzi di Scandicci, dove i nerazzurri hanno provato gli ultimi schemi in vista della gara del Franchi, in programma alle 20.45. Ecco le immagini esclusive di Firenzeviola.it con la Dea che si allena nell'impianto alle porte di Firenze: