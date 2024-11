VIDEO FV, I tifosi del Pafos in P. Indipendenza per il corteo

Fra poche ore al Franchi andrà in scena la gara di Conference League tra Fiorentina e Pafos. A Firenze sono arrivati circa 700 tifosi ciprioti che, come mostra il video raccolto da FirenzeViola.it, partiranno in corteo direzione Artemio Franchi da Piazza Indipendenza, come di consueto accade per molti supporters avversari. Per il momento la situazione sembra essere sotto controllo