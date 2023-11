VIDEO FV, Giardini "N.Galli": ora un campo da calcio. Accanto...

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

Il giardino di Campo di Marte intitolato a Niccolò Galli, adiacente all'area dove si svolge mercato rionale e accanto al centro sportivo ora dell'Aics (ex Olimpia) e centro sportivo DA, si arricchisce di nuove attrezzature ludiche inclusive donate dalla fondazione in memoria del giocatore scomparso in un incidente stradale nel 2001. L’ampliamento dell’aerea giochi inclusiva è il terzo intervento che la Fondazione mette in atto all’interno del giardino. L’area era stata inaugurata nel 2018 ed ampliata una prima volta nel 2019. Grazie alla partecipazione al Bando “Paesaggi Comuni e Sport”, la Fondazione Niccolò Galli ha ottenuto infatti un contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio Firenze per la realizzazione del progetto.

Oggi si è tenuto il taglio del nastro alla presenza della famiglia Galli, del presidente del quartiere 2, Michele Pierguidi, di alcuni ex viola Marco Donadel, Roberto Galbiati e l'ex capo scout Antonio Tramontano, oltre a Furio Valcareggi e tanti sostenitori della Fondazione. Ma le novità non finiscono con le nuove altalene e i nuovi giochi perché il giardino, come ha annunciato Giovanni Galli, si arricchirà presto di un campo da calcio, che sarà realizzato vicino alla giostra (senza toccare gli alberi che caratterizzano il giardino) grazie al contributo di Marco Donadel, con una donazione in occasione dei suoi 40 anni compiuti da qualche mese.

E se questa è un'iniziativa della Fondazione, il parco è destinato ad allargarsi quando saranno dismessi i campi ora gestiti dall'Aics. E il centro sportivo DA13? Tra un paio di mesi si affronterà il problema perché servirà comunque una società che, attraverso un bando o un'assegnazione, si occupi della gestione e manutenzione evitando il degrado.