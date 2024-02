VIDEO FV, Fumogeni viola per Hamrin all'uscita

Fonte: dalla nostra inviata- L. Magistrato

Terminata la celebrazione del funerale di Kurt Hamrin nella Basilica di San Miniato, il feretro è stato accompagnato fuori dalla Chiesa dagli applausi degli amici e dei tifosi viola presenti alla cerimonia, che hanno acceso fumogeni viola ed alzato gli striscioni in omaggio all'ex campione della Fiorentina. I dirigenti della società viola erano tra l'altro gli unici presenti dei club in cui ha giocato. In particolare non c'era nessun rappresentante o il labaro del Milan, squadra con cui Kurt ha vinto tutto. Commovente alla fine il bacio tenero di Marianne alla foto del suo Kurt e alla maglia appoggiata sul feretro Di seguito le immagini e il video: