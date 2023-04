VIDEO FV, Esposizione Conference a Firenze: le info

Una piccola toccata e fuga nel capoluogo toscano per il trofeo della Conference League che sarà alzato al cielo il 7 giugno nella finale di Praga. La coppa, presente in esposizione al negozio flagship di Sky in Via Panzani 14 in centro a Firenze, sarà in mostra fino a domani sera. Tutti i tifosi viola desiderosi di vedere da vicino la coppa, potranno recarsi in negozio per scattare una foto o per osservarla nei minimi dettagli. Inoltre, prima di salutare, si spera non con un addio, Firenze, la coppa sarà esposta anche al Franchi, per la precisione a bordo campo, in occasione di Fiorentina-Lech Poznan giovedì, ritorno dei quarti di finale di Conference League.