VIDEO FV, Clima rovente: applausi soltanto per Jovic

Fonte: dal nostro inviato a Belgrado Dimitri Conti

Il clima inizia ad accendersi allo Stadio Marakana di Belgrado dove fra pochi minuti si sfideranno Stella Rossa e Fiorentina in un test amichevole. Gli spalti si stanno riempendo piano piano, e sul terreno di gioco le squadre si scaldano. Qualche fischio è arrivato verso i giocatori viola proprio a fine riscaldamento. L'unico applaudito tra le file della Fiorentina è stato Luka Jovic, ricordato in maniera positiva dai supporters serbi. Fischi assordanti invece per Milenkovic che invece è ex Partizan, l'altra squadra di Belgrado, storia rivale della Stella Rossa. Qui sotto il video del pre partita dove si sono esibiti anche gli sbandieratori.