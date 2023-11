VIDEO FV, Carobbi: "Viola a Milano per ripartire. Parisi..."

Fonte: Dai nostri inviati Ludovico Mauro, Andrea Giannattasio e Niccolò Santi

L'ex calciatore della Fiorentina, Stefano Carobbi, ha rilasciato un'intervista ai media presenti, tra i quali FirenzeViola.it, durante la decima edizione della “Hall of Fame Viola”, tenutasi all'Auditorium "Cosimo Ridolfi". L’evento organizzato dal Museo Fiorentina per celebrare i protagonisti in maglia viola di ogni epoca che vedrà la partecipazione delle Glorie della storia viola oltre alle più importanti autorità sportive e cittadine. Queste le sue dichiarazioni:

Sempre bello fare un tuffo nella storia di questo club?

"E' un orgoglio essere invitato tutti gli anni. Quest’anno ci hanno invitato anche per il quarantesimo anniversario dello scudetto primavera, che ormai la Fiorentina non riesce più a vincere”.

Quanto è importante far capire alle nuove generazioni cosa significhi quel giglio sul petto?

“C’è poco catechismo in giro. Penso che un tempo erba amo diversi e più attaccati ai colori sociali”.

Sulla gara di sabato contro il Milan: “La Fiorentina non ha niente da perdere, farà una grande partita. Penso che sia la partita giusta per ripartire e per ambire a quelle posizioni che la squadra si merita”.

Quali sono le difficoltà per un terzino di giocare nell’altra fascia di competenza?

“Io ho vissuto una vita a sinistra e sono destro, ben venga che Parisi giochi a piede invertito. Bisogna adattarsi. Se un ragazzo è bravo, e penso che Parisi lo sia, si adatterà a giocare anche in quella posizione”.

Si aspetta di rivedere Biraghi in Nazionale?

“Glielo auguro. Penso che gli Europei siano a portata di mano, il futuro però penso che sia di Parisi”.