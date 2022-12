INDISCREZIONI DI FV VIOLA, PROGRAMMA DI DOMANI: PARTENZA PER BUCAREST La Fiorentina prosegue il periodo di preparazione alla seconda metà di stagione. Come appreso dalla nostra redazione, domattina la squadra si allenerà alle 11 al centro sportivo Davide Astori, poi pranzerà e in seguito partirà per Bucarest. In... La Fiorentina prosegue il periodo di preparazione alla seconda metà di stagione. Come appreso dalla nostra redazione, domattina la squadra si allenerà alle 11 al centro sportivo Davide Astori, poi pranzerà e in seguito partirà per Bucarest. In... NOTIZIE DI FV INTERNATIONAL CUP, DUE VITTORIE VIOLA: RIVIVI IL LIVE FV 16:19 - Termina qua il live di FirenzeViola.it. 16:16 - Finisce qua. La Fiorentina batte 3-0 il Rapid Bucarest. Reti di Kouame e Benassi (doppietta). 30' - Terzo gol della Fiorentina. Kouamé dalla destra viene servito e appoggia orizzontalmente per... 16:19 - Termina qua il live di FirenzeViola.it. 16:16 - Finisce qua. La Fiorentina batte 3-0 il Rapid Bucarest. Reti di Kouame e Benassi (doppietta). 30' - Terzo gol della Fiorentina. Kouamé dalla destra viene servito e appoggia orizzontalmente per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi