VIDEO FV, Arriva anche Marotta a rendere omaggio a Barone

Fonte: dal Viola Park, Andrea Giannattasio

Si vede anche Beppe Marotta al Viola Park, per la camera ardente allestita davanti alla Cappella in onore di Joe Barone, alla presenza della famiglia e del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il dirigente dell'Inter si è presentato questo pomeriggio per dare l'estremo saluto al collega. Ecco le immagini di Firenzeviola.it: