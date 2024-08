VIDEO FV, Al Franchi la rifinitura del Puskas Akademia

Fonte: dal nostro inviato al Franchi - A. Giannattasio

Giornata di vigilia allo stadio Artemio Franchi: il Puskas Akademia è al lavoro per preparare al meglio l'andata dei playoff di Conference League in programma domani alle ore 20:00. Come si può vedere dalle immagini e dai video realizzati dai nostri inviati sul posto Zsolt Hornyák sta dirigendo oggi pomeriggio il consueto allenamento a porte aperte della viglia.

Ecco le immagini della rifinitura degli ungheresi: