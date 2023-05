VENTOLA A FV, Jovic parta dal 1' in finale col W. Ham

Fonte: Ludovico Mauro

Così Nicola Ventola in esclusiva a FirenzeViola.it sulla Fiorentina in finale di Conference, dopo il pomeriggio trascorso in Piazza della Repubblica per la "Bobo TV": "Sulla carta i giocatori del West Ham sono più forti, però nel calcio l'organizzazione, il tecnico bravo, la squadra che lo segue... Cambia le cose. Vedo una partita equilibrata, il West Ham gioca da singoli mentre la Fiorentina da squadra".

Cosa è mancato nella stagione di Jovic?

"E' tutto nella testa alcune volte... Lui ha avuto subito delle occasioni sbagliate, poi la piazza che non l'ha aiutato ma si vede che le qualità ce le ha. Ora sta facendo gol, io ci punterei da titolare in finale".

Italiano viene accostato al Napoli, mentre alla Fiorentina chi consiglierebbe?

"Io lo terrei a Firenze, lo vedo completo, competente e con idee moderne. Per questo farebbe comodo anche al Napoli".

Questa Fiorentina ricorda il primo ciclo dell'Atalanta?

"A livello di gioco i presupposti ci sono: la forza societaria, l'allenatore, magari devono essere presi dei giocatori giusti che si inseriscano bene. In effetti può ripetersi il corso dell'Atalanta".

Di seguito la foto scattata da FirenzeViola.it a Ventola: