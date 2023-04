VAN DEN BROM (S.STAMPA), ACF può vincere Conference

Fonte: dal nostro inviato, Niccolò Santi

FirenzeViola.it

John Van den Brom, allenatore del Lech Poznan, ha preso la parola in sala stampa dopo l'eliminazione dalla Conference League subita contro la Fiorentina: "A Poznan nessuno ha visto il vero Lech, mentre oggi abbiamo fatto una cosa straordinaria, ci abbiamo creduto fin dall'inizio pressando molto. Loro sono forti ed era importante vincere le seconde palle. La Fiorentina si è anche innervosita e ha dovuto fare dei cambi, dunque sono molto fiero di quello che abbiamo fatto. È la fine di un percorso in Europa e dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Sono stato davvero entusiasta stasera".

È riuscito a mettere in campo il piano tattico che aveva preparato?

"Era importante dare un segnale di quello che volevamo e sapevamo che lo era anche riuscire a pressare bene in certi momenti. È stato fondamentale segnare il primo gol, sapevamo di poter giocare il nostro calcio. Ed è questo che ho detto ai ragazzi".

Quello che avete fatto oggi vi dà la sensazione di poter concorrere con le grandi d'Europa, in futuro?

"Non parlo del futuro, posso solo ripensare a quello che abbiamo fatto stasera. Il nostro stadio ci ha sempre aiutato, la scorsa settimana è stata un buon esempio e questo è ciò che voglio come allenatore. Quello che abbiamo fatto oggi, per me, è solo l'inizio: dobbiamo credere in noi stessi. Quando lo fai, può succedere anche qualcosa di inaspettato. Inizialmente oggi è successo questo...".

Come giudica la prestazione del direttore di gara?

"La Fiorentina è in semifinale e noi siamo fuori, non posso parlare dell'arbitro. Dal mio punto di vista è stato pronto per dirigere la partita, alla fine penso solo che abbiamo visto una partita fantastica e questo per me è molto più importante".

La Fiorentina potrebbe vincere la Conference League?

"Ho molto rispetto per i viola, hanno degli ottimi giocatori e possono fare quello che vogliono. Per me loro hanno buone possibilità di vincere. Avrei sperato di esserci anche io ma a questo punto lo auguro a loro".