V. VILLAGE, Hell Raton: "Gollo il mio preferito"

Presente al Viola Village durante il ritiro di Moena, ha rilasciato dichiarazioni ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, il cantante Hell Raton. Queste le sue parole: "Siamo tutti felici per quello che sta accadendo in questo preciso momento, sia per la musica, sia per il calcio che per il mondo del gaming. È la mia prima volta in montagna e il mio primo ritiro con una squadra, quindi sono contento di essere qui con la Fiorentina e con il mio team Machete gaming. Ho vissuto e studiato a Firenze all’istituto statale d’Arte a Porta Romana, quindi il giglio lo porto nel cuore. Poi la Fiorentina è rappresentata dal colore viola, Machete gaming è viola, quindi per forza c’è una simpatia, un gemellaggio. Il ritorno in Europa è stato un bellissimo risultato, poi è una squadra italiana, siamo fieri di tutto ciò".

Sui suoi giocatori preferiti: "Io sono messo male con i nomi, quindi mi faccio dare una mano. Dico Gollini perché è anche un grande musicista quale rapper. Nico invece non ho avuto ancora modo di averlo giocare, ma mi hanno detto che è davvero bravo. Date le mie origini sudamericane i miei parenti pretendevano che fossi bravo a giocare a calcio, ma io sono bravo solo a gonfiare i palloni".