UVA, Stadi? D'accordo con Barone: se si vuole, si può

Fonte: dall'inviata L. Magistrato

Dalla presentazione del suo libro a Firenze, Michele Uva ha parlato così: "In Italia va tolta la cultura dell'alibi. E sugli stadi sono d'accordo con Barone quando dice che se si vuole fare una cosa allora si riesce a fare. La situazione del calcio in Italia? Cinque squadre in semfinali europee non è la panacea di tutti i mali, sono cose cicliche che accadono nel calcio. Ci sta che tra un anno nessuna squadra vada avanti in Europa. Se si investe, i soldi devono produrre beneficio. Però abbiamo molti casi in cui vengono sperperati i soldi. Cosa deve fare l'Italia non lo devo dire io, però ci sono margini di crescita importanti".