UVA, I bilanci siano in regola per giocare in Europa

Fonte: dall'inviata L. Magistrato

Presente alla presentazione del suo libro in centro a Firenze "Soldi vs idee", Michele Uva, dirigente UEFA ed ex dg della FIGC, ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Parliamo di undici temi che sono temi integranti del calcio ma vengono prima e dopo i 90 minuti. Le idee aiutano lo sviluppo dei ricavi quindi si ricollegano tra di loro. L'importante è che i soldi diventino investimenti e che le idee producano passione e determinino il risultato positivo per qualsiasi club. Parliamo di stadi, di nuovi modelli di gestione, di settore giovanile e tanti altri: argomenti che i tifosi dovrebbero conoscere".

Cinque squadre in semifinali europee?

"Il mio ruolo UEFA non mi permette di entrare nel merito: io ho equidistanza tra tutti i club in Europa. Io tifo per il calcio, perché tutte le competizioni siano belle come sono. Poi il cuore è felice".

I bilanci?

"Bisogna solo controllare che i bilanci siano in regola per partecipare alle competizioni europee".