TIFOSI, Viola Club Casciana Terme presente a Nicosia

Fonte: Dal nostro inviato a Cipro - Tommaso Loreto

Come noto la trasferta di questa sera contro l'Apoel Nicosia, così come quella di Guimaraes del 19 dicembre, è stata vietata, a causa dei fatti di San Gallo, ai tifosi della Fiorentina. Questo però non ha impedito ad alcuni tifosi gigliati di giungere a Cipro per visitare l'isola del Mare Egeo e godersi il match della formazione di Palladino contro l'Apoel. Così hanno fatto ad esempio alcuni membri del Viola Club Casciana Terme che hanno comprato online biglietti non nominativi e stasera saranno a sostenere la Fiorentina allo stadio Neo GSP. Di seguito le immagini dei mebri del Viola Club Casciana Terme a Nicosia: