T. MOTTA (S. STAMPA), Felice della squadra, a testa alta

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Così il tecnico del Bologna, Thiago Motta, in sala stampa dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina: "È stata una bella partita, giocata bene, come sappiamo fare noi. Pensiamo già alla prossima partita di campionato, per il resto rimarrà un'esperienza in più, una sconfitta dura per come è andata, ma sono molto orgoglioso dei miei ragazzi":

È mancato qualcosa davanti?

"È inutile cercare qualcosa che non è andato, sono contento di come la squadra affronta le situazioni e dimostra il proprio valore giocando a calcio dal primo all'ultimo minuto. Adesso sta a me digerirla sostenendo questi ragazzi".

In panchina non ha gli uomini che vorrebbe?

"No, semplicemente non volevo toccare la squadra per come stava giocando".

Cosa ha detto alla squadra nello spogliatoio?

"Non è il momento di motivare, dopo una sconfitta così ci si rialza e si continua per la propria strada. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, hanno dimostrato di essere un gruppo forte e continueremo così".

Un trofeo poteva valere più della Champions?

"Noi viviamo il presente, che stasera è triste. Adesso ci rialzeremo subito".

Il Bologna ha comunque dimostrato di potersela giocare contro tutte?

"Noi andiamo sempre con la testa alta. Dico grazie alla nostra gente, così come ringrazio i miei ragazio per la partita fatta, per l'impegno, il lavoro. Ma siamo a metà stagione, che possono arrivare e sono una più dura dell'altra. Ma gli uomini veri si rialzano subito".

Ha deciso lei l'ordine dei rigoristi? E in generale Ferguson è stato il migliore?

"Sì, ho deciso io. Ferguson è coraggioso, lo trasmette ai suoi compagni. Serve da esempio per tutti, anche per me. È costante, generoso, attento, presente. Per questo fa il capitano, se lo merita perché si è guadagnato tutto da solo".