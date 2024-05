SPALLETTI, Scamacca forte ma pigro. Fagioli scelta tecnica

Fonte: dall'inviata a Coverciano

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha aperto il ritiro in vista di Euro24 spiegando in apertura che prima del primo allenamento il gruppo farà una foto dal titolo "L'azzurro ci unisce - sempre": "Faremo una foto con 20 bambine bambini con le maglie dei club di serie A anche per ringraziare i club e per mandare un messaggio che l'Italia è di tutti, ci unisce tutti, la maglia è unica e totale disponibilità per questa

Acerbi e Zaniolo out cosa toglie e la scelta di Fagioli ricorda Rossi? "Alla Nazionale siamo convinti di stare comunque bene perché se ci facciamo il problema di quello che ci manca si inizia male, cerchiamo di avere a disposizione tutto quello che ci serve. Fagioli è una scelta tecnica, poi credo la sua sia differente dalla storia di Paolo Rossi ma ha qualità e estro e la scocca per il duello aereo, scelto per completare e avere a disposizione più cose per gestire la partita e avere la palla noi. Poi il campo valuterà se la scelta è giusta. Da un punto di vista umano ha detto bellissime cose in un'intervista, ci ho parlato a Roma e mi ha fatto buona impressione. Se si va a vedere quale sono i suoi peccati, ha spiegato che non riusciva a difendersi da questa tentazione. Zaniolo è forte, spero di trovare le sue qualità in altri"

I criteri di scelta dei 26 e fascia? "Vedremo cosa ci necessita e tenendo conto di tanti aspetti e per questo abbiamo portato dei giocatori in più e sostituire la sorpresa. Acerbi ha esperienza e fa parte di un blocco squadra che ha fatto un ottimo calcio ma non è detto che vadano fuori altri ruoli ora perché i difensori sono tanti. Scelta per me dolorisissima e difficilissima, lasciare fuori gente mi dà fastidio. Il capitano? Rimane Donnarumma poi si valuta, si possono modificare delle cose".

Assenza Acerbi comporta difesa diversa e gli uomini in mezzo cosa devono avere? "Noi non vogliamo una struttura rigida, ma dare libertà di espressione pur in una squadra organizzata. Più imprevedibilità nella liquidità c'è e più sorpresa divebta per i nostri avversari. Vorremmo saperle fare tutte le cose, i sistemi di gioco non sono più così rigidi come ci insegnano a Coverciano. Giocheremo con squadre contro le quali si dovrà difendere a quattro ma poi può cambiare a tre. Siamo un po' tutti costruttori e un po' tutti difensori insomma".

Che Scamacca pensa di trovare? "Quello che ci ha lavorato e costruito qualcosa di differente è Gasperini, che può averlo quotidianamente e chiamarlo dopo gli allenamenti. Io ho bisogno di vedere il sacrificio e valori cui siamo stati abituati. Scamacca lo avevo chiamato ma per certi versi non mi era piaciuto e con tanti giocatori a disposizione se uno non dà più del massimo lo lascio fuori. Ha fatto vedere crescita, prestazione e gol, e l'Atalanta ha beneficiato molto di questa sua nuova disponibilità. Scamacca è un po' tutto, ha stazza, tecnica, gol ma è un po' pigro. Deve perdere un po' di pigrizia o magari l'ha persa e siamo tutti contenti di vedere cosa ci mette a disposizione e sono il primo ad essere felice".

Che differenze ci sono tra Fagioli e Ricci? Ci sono elementi simili tra loro, Ricci mi sembra cresciuto perché il lavoro nella sua squadra gli ha dato questa vampata di andare addosso all'avversario e cercare la spallata per contendere un pallone. Nella sua squadra è stato usato come primo centrocampista d'assalto sul mediano avversario mentre Fagioli è talmente delizioso quando ha palla tra i piedi che può fare tutto. Sono forti".

Che discorso ha fatto alla squadra oggi? "Alla squadra ho detto che dovevamo avere chiaro il nostro orgoglio di vestire la maglia azzurra perché ci si riconosce un paese intero e dobbiamo far vedere che facciamo un mestiere privilegiato ma lottiamo tutti insieme per la stessa causa. E' una meravigliosa opportunità di moltiplicarci nelle emozioni di chi ci segue. Noi dobbiamo far vedere che siamo degni di questa maglia e che abbiamo dentro le cose che gli italiano provano. Poi da ultimo ha chiuso il campione che abbiamo qui fisicamente, Gigi Buffon, che ha fatto un discorso molto bello di un episodio accaduto durante un Mondiale".

Chi a destra tra Folorusho, Orsolini e Frattesi... o Chiesa può giocare in quella posizione? Folorusho gioca sulla trequarti e sull'esterno, è quella via di mezzo che sa prendere palla addosso e chiude l'azione. Frattesi parte più basso, ma ha gol e finalizzazzione. Folorusho ha la socca, il colpo di testa, Frattesi è più centrocampista ma ci passa. Orsolini? Non siamo stati fortunati negli esterni, sono venuti a mancare o ti manca la qualità della squadra... Chiesa sa giocare da tutte le parti, ha la vampata, la fucilata nella notte che non sai da dove è arrivata e può giocare anche a destra, può stare dentro come nella Juventus. Ma è bene lasciarlo isolato perché è nell'uno contro uno che ha capacità di passarti dentro".

Frattesi ha chance in più per i gol? "Ha beneficiato dei meriti della squadra, poi copre il campo in maniera eccezionale ma noi abbiamo una squadra che ha una sua forza e lui ci è dentro ma non è detto che gli debba dare una maglia perché ha fatto 6 gol. Ce ne sono tanti di calciatori forti".

Bonaventura come mai è passato dall'essere il suo Bellingham all'esclusione? "E' un altro per il quale mi piange il cuore averlo lasciato fuori, perché è di una squisitezza come uomo e qualità come calciatore...però poi debbo stare attento ai momenti che attraversano i calciatori e a cosa mi manca nella lista, non posso indicare solo 11 giocatori forti ma una squadra forte. Secondo me gli si toglie qualcosa accostandolo a Bellingham, perché Jack ha più cose dal punto di vista tecnico e di qualità ma per struttura fisica e forza, per sbattimento contro gli avversari, si va a toccare uno che è abituato a giocare sempre trofei qualsiasi essi siano. Jack ha qualità ma ora ha il fiato tirato e ho visto che come composizione della rosa avevo bisogno di altre cose. Ma rimane uno che rimane nella cerchia della Nazionale poi non so cosa altro dire perché mi aumenta il dispiacere".

A che punto è la stanza dei giochi? "La stiamo allestendo, è quasi finita. Noi dobbiamo toglierci la noia di essere benestanti, di avere tutto sistemato e tutto apposto. A volte bisogna dirle le cose ai figli, altrimenti prendono dei vizi che sono sbagliati. Questo può essere un modo di andare a impiegare del tempo. Dobbiamo essere preparati al meglio, fare il nostro massimo perché poi anche se le cose non vanno bene sono esente da colpe, c'è solo quello più bravo di noi. Non debbo per forza essere sacrificato se perdo una partita, difendermi, perché ho fatto tutto in maniera corretta. In questi giorni si diceva della differenza tra vincere e perdere, è sempre la stessa cosa: non c'è vincente o perdente, fallito o vincente. Se uno fa le cose in maniera corretta ti viene poi riconosciuto di esserti battuto al meglio, in maniera leale. Vittoria e sconfitta è sempre lo stesso personaggio che ti porta via dalla realtà, non ci sono solo queste due cose qui ma il tentativo di far sentire tutti importanti, di essere tutti protagonisti di una cosa bellissima, di una festa sportiva che andremo a vivere. A me già batte il cuore per ciò che andremo a vivere ed è bene reclutare quante più persone è possibile per essere più forti. A me basta vedere la gente felice, la gente che organizza la propria vita in base all'amore per la propria squadra. Noi vogliamo che, al nostro ritorno, la gente possa essere soddisfatta di noi e l'Italia vuole far toccare con mano questa situazione".

Qual è l'aspetto che ti intriga di più in vista dell'Europeo? "Sono tutte queste emozioni che saremo costretti a subire, tutte queste belle cose, bei pensieri, che la gente ha su di noi. Vedere se siamo in grado di meritare tutto ciò che ci attribuiscono le persone. Questa è la cosa che mi emozionerà di più, oltre al giocare una competizione dove ci si va a confrontare col meglio del calcio continentale".