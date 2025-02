Si sblocca Gudmundsson! 2-0 viola contro il Genoa, raddoppio dell'ex

Fiorentina travolgente nella prima mezz'ora di partita. A suggellare un ottimo inizio di gara, ecco la rete del 2-0: azione che si sviluppa sulla sinistra con la galoppata in solitaria di Robin Gosens, che mette in mezzo un cross basso, Albert Gudmundsson, lasciato solo dai difensori del Genoa, ha il tempo per controllare e sparare col destro, conclusione deviata dal disperato intervento in scivolata di Vasquez, che spiazza Leali. 2-0 Viola al 30' e ritorno al gol in campionato per Albert Gudmundsson, che non segnava dal 6 ottobre: l'islandese, grande ex dell'incontro, non ha esultato.