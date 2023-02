SCALONI, Nico super ma stia al 100%. Su Quarta...

"È stato un mese difficile perché mi ha cambiato la vita". A margine della premiazione per la Panchina d'Oro ha parlato Lionel Scaloni, ospite d'onore dopo la vittoria del Mondiale con la sua Argentina. Queste le parole raccolte da Firenzeviola.it: "Non ho avuto tempo per realizzare che cosa abbiamo fatto. Di Maria? Allegri sa benissimo come gestirlo, ha bisogno di stima e si esprimerà al massimo. Si tratta di un giocatore di livello mondiale. Finito il mondiale io non ho parlato quasi con nessuno".

Nico Gonzalez?

"Nico per noi è stata dura non averlo al Mondiale perché era fondamentale, faceva la differenza. Deve stare al 100% altrimenti non riesce ad esprimersi con la forza fisica. Ma se la raggiunge è fondamentale. Fa gol, difende, può giocare ovunque, anche terzino: è un giocatore completo ma deve stare bene".

E Quarta?

"Abbiamo stima di lui, gli vogliamo bene".