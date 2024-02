SCALA, Serve pazienza ma la Viola potrà arrivare in alto

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

Queste le parole dell'ex giocatore tra le altre della Fiorentina Nevio Scala ai media presenti all'evento organizzato per celebrare il quarto anno di attività della scuola calcio Alberto Di Chiara a Scandicci: "Di Firenze ho un ricordo indelebile, sono stati forse gli anni più belli della mia carriera. Sono stati due anni indimenticabili".

Che ricordi ha di Kurt Hamrin?

"Ho giocato con Kurt nel Milan, è stato un papà per me perché era corretto, sensibile, allegro. Ha lasciato il segno non solo a Firenze ma anche a Milano".

Della Viola di Italiano cosa pensa?

"C'è stato un periodo in cui la Fiorentina era sulla bocca di tutti, poi magari è arrivata anche un po' di pausa. Ma Firenze sta vivendo un momento importante e credo che con un po' di pazienza si possa arrivare ad alte quote".