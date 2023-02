ROGGI, Glorie Viola sempre a fianco della famiglia Astori

Ospite all'evento di presentazione dell'Associazione Davide Astori che sta avvenendo in Palazzo Vecchio stamani, Moreno Roggi ha commentato così l'evento di lancio della fondazione benefica che prende il nome dal compianto capitano viola: "Dopo cinque anni il ricordo è ancora molto nitido. Come Glorie Viola facciamo spesso eventi in ricordo di Davide, penso all'evento fatto a Signa qualche mese fa. Ci sentiamo spesso col fratello Bruno e quindi oggi non potevamo mancare in rappresentanza delle Glorie Viola. Noi saremo sempre a fianco di questa associazione e della famiglia.

Il mondo del calcio è attraversato periodicamente da queste tragedie, che possono però sensibilizzare su un problema, in questo caso della prevenzione cardiaca. Ma allo stesso modo le tragiche storie di Vialli e Mihajlovic ci sensibilizzano su altro. Dovremo non aspettare queste notizie".

Roggi ha anche commentato rapidamente la sconfitta della Fiorentina contro la Juventus: "Difficile parlare in una giornata e in un contesto come quello di oggi. Posso solo dire che ieri ci poteva stare benissimo un altro tipo di risultato".