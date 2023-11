RESP. PROT. CIVILE, Fiore-Juventus non è a rischio

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Queste le dichiarazioni rilasciate da Leonardo Ermini, Responsabile Protezione Civile Città Metropolitana di Firenze, durante la conferenza straordinaria indetta nella Sala integrata di Protezione civile dell'Olmatello a proposito dei possibili rischi meteo in vista di Fiorentina-Juventus: "In questo momento non è assolutamente valutabile in questi termini la situazione, bisogna vedere l'uscita della modellistica. La situazione è critica per quello che è avvenuto, non tanto per l'evento atteso. Qualsiasi perturbazioni dei livelli idrici può avere delle potenziali interferenze con le aree che ci stanno intorno. Ma valuteremo il tutto passo passo".