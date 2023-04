RENZI, Si buttino giù curve e si faccia progetto Casamonti

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

Questo pomeriggio Matteo Renzi è intervenuto così da Piazza della Signoria su tema stadio: "Noi siamo qui perché è scaduto il tempo, è il momento di abbandonare l'ideologia. Lo diciamo al Sindaco di Firenze Dario Nardella e alla Presidente Giorgia Meloni. Ad entrambi chiediamo oggi un incontro che parte da un dato di fatto: chiedere i soldi europei per lo stadio è una cosa che non ha né capo né coda. Oggi sui giornali tedeschi c'erano i trafiletti su questa vicenda, perché non si è mai visto con i soldi degli euroscettici si possa pagare le spese che in altre città pagano le società di calcio. Questo non è tema da campagna elettorale. Si buttino giù le curve e si faccia il progetto Casamonti pagato dalla Fiorentina. E si interrompa una guerra ideologia che non ha motivo di esistere. Noi chiediamo un incontro a Meloni e a Nardella: se Fratelli d'Italia e PD si immaginano di giocare la campagna elettorale su questo tema sulla pelle dei cittadini portiamo l'esempio di Bagno a Ripoli, dove un sindaco ha dato le autorizzazione per fare il Viola Park. Chi dice che non si può buttare giù le curve non conosce il diritto di questo paese. Con tutto il rispetto, questa città non può essere di proprietà delle soprintendenze, deve essere di proprietà dei cittadini e di chi la abita. Siccome io penso che sia Nardella che la Meloni abbiano l'interesse di fare il proprio lavoro, il nostro è un appello: ora o mai più per far sì che Firenze abbia uno stadio degno del suo nome".