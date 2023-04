RENZI, La nostra proposta è togliere il vincolo sulle curve

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

Matteo Renzi è intervenuto oggi in conferenza stampa parlando così del tema stadio.

Se voi foste al posto di Nardella, potete dirci come fare a convincere Commisso a investire sullo stadio? "Io non parlo della società, non ho detto mezza parola su di loro. Io dico solo che siccome sono un senatore vi dico:

- lo stadio pagato con i soldi dell'Europa è una vergogna, e lo ha detto anche l'Europa.

- lo stadio con i soldi del governo italiano è un'altra vergogna e lo ha detto anche Salvini.

- i soldi per la cultura a Firenze è giusto che vadano su altre priorità.

Abbiamo detto poi: facciamo un emendamento per togliere il vincolo della soprintendenza sulle curve. E poi spostiamo i soldi del Pnrr per le case popolari e le scuole. Poi io penso che si sia tutto l'interesse di avere un rapporto con la Fiorentina per cui nessuno alimenti la polemica. Però se a distanza di quattro anni gli viene detto vi va bene questo progetto? Non credo che Rocco Commisso dica per ripicca "no, non lo faccio". Io non creo problemi alla Fiorentina e non la sento. Tutto il resto non mi riguardo. Io penso alla soluzione di togliere il vincolo alle curve e prendere i soldi da un'altra è una soluzione percorribile. 55 milioni per lo stadio dall'Europa non ci sono e 90 milioni dallo stato per lo stadio non hanno senso".