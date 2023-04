RANIERI, Questo clima ci ha caricati. Sono sempre pronto

Fonte: Dai nostri inviati a Poznan - T. Loreto e P. Lazzerini

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, al termine della partita contro il Lech Poznan, ha parlato ai media presenti, tra cui Firenzeviola.it. Queste le sue parole: "E' stata una grandissima serata. Abbiamo interpetato bene la gara e siamo felici, abbiamo portato a casa il risultato. Dobbiamo continuare così".

Come ha fatto a conquistare Italiano?

"E' stata un'estate intensa ma ci ho sempre creduto. Mi sono sempre reso disponibile e ce l'ho fatta, devo ringraziare mister, compagni e staff che mi hanno sempre aiutato. Ora sono soddisfatto".

Hai fatto un tiro da attaccante

"Potevo far meglio ma eravamo all'80' ed ero stanco. Potevo comunque fare meglio".

Vi proiettate molto in avanti anche voi difensori

"Anche noi difensori andiamo in avanti. Ci dispiace aver subito in gol, ma in allenamento cercheremo di rivedere gli errori".

Dove potete arrivare?

"Lunedì c'è l'Atalanta, che è una grande squadra. Al di là del pareggio con lo Spezia siamo in fiducia".

Hai giocato contro grandi avversari

"Tutti credono in me e sono contento. Quando mi chiamano in causa cerco sempre di farmi trovare pronto e spero di aver fatto bene".

Che clima c'era in campo?

"Bellissimo, ma ci siamo caricati con questo clima. E si è visto".

Prosegue: "Mi faccio trovare pronto per ogni ruolo, sia terzino, che difensore a 4. Per fortuna posso fare più ruoli".

Siamo noi la squadra da battere?

"Siamo un osso duro e lo abbiamo fatto vedere stasera, ma c'è il ritorno. Poi vediamo".