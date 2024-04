PROTTI, Belotti si fa apprezzare anche senza gol

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

A margine della Digital Cup, al centro tecnico di Coverciano, ha parlato l'ex attaccante del Livorno Igor Protti. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: "Beltran è un giocatore importante che si trova in una squadra altrettanto forte. Gli attaccanti danno il meglio di sé con il passare degli anni, l'esperienza, la convinzione. A me sono capitati periodi in cui quando mi arrivava un pallone e ancora dovevo calciare avevo la sensazione di aver già fatto gol. Succede grazie all'esperienza".

Che impressione le sta facendo la Nazionale azzurra?

"Stiamo facendo un po' fatica dal punto di vista realizzativo, da molti anni. Ma Spalletti ha dimostrato le sue qualità: ora dobbiamo sperare, come sempre, nel gruppo più che nel singolo. I Roberto Baggio non ci sono".

Come giudica la stagione di questa Fiorentina?

"In maniera positiva. Quando si è coinvolti su più fronti non è facile, ma Italiano ha capacità e qualità. Per me, al di là di come finirà, la stagione viola è da considerare assolutamente positiva".

Quanto conta il fatto che Belotti non segna?

"Devo dire che è uno di quegli attaccanti che, anche se non fa gol, non può non essere apprezzato dal tifoso. Perché ci mette l'anima, si impegna, non si tira indietro quando c'è da fare un contrasto".

Chi vedrebbe bene sulla futura panchina viola?

"Non so, a Firenze hanno dimostrato di saper fare calcio. Conosco tutti gli allenatori che sono stati accostati alla Fiorentina, quindi preferisco non espormi su chi sia meglio o meno (sorride, ndr)".