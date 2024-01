PREF. FERRANDINO, Su stadio: "Ci siamo presi del tempo"

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

La Prefetta Francesca Ferrandino ha parlato a margine del Tavolo Tecnico tenuto con gli enti interessanti allo spostamento della Fiorentina dall'Artemio Franchi durante il restyling: "Questa era la prima riunione decisa con i sindaci delle città, i rappresentanti della Lega e delle squadre. Ci siamo confrontati chiarendo le idee sulle possibilità al vaglio, d'altra parte non si poteva pretendere di uscire con una soluzione immediata. Ci siamo presi del tempo, è stato posti sul tavolo tutto ciò che ruota attorno alle partite di calcio in termini di tempistica, sostenibilità di una struttura, volontà della città. Ci siamo dati un tempo breve per poter sviscerare ognuno una serie di soluzioni in base alle propre competenze".

Di seguito il video alla Ferrandino realizzato da FirenzeViola.it: