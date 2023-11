PIOLI, Viola ci ha sempre creato problemi. Su Jovic...

Fonte: dal nostro inviato a Milanello - Andrea Giannattasio

Dalla sala stampa del centro sportivo di Milanello alla vigilia della sfida contro la Fiorentina ha preso la parola Stefano Pioli. Queste le parole raccolte da Firenzeviola.it, inviata al training center rossonero: "Quella di domani sarà la partita di Astori. Sono previste una raccolta fondi e l'intitolazione di un campo in suo onore. Se c'è modo di fare qualcosa di bello a nome suo, va fatto".

Su come sta la squadra: "Non servono le parole, ma solo i fatti. Abbiamo analizzato durante la sosta quello che non siamo riusciti a fare".

Su Camarda: "Il talento non ha età e Francesco ha talento. Il destino a volte crea certe situazioni e occasioni: dobbiamo accompagnarlo con grande serenità e tranquillità. E' un ragazzo giovane ma maturo sotto l'aspetto caratteriale".

Su come ha vissuto la sosta: "Io lavoro, sempre. Non voglio cercare colpevoli ma semmai soluzioni. Da ieri abbiamo preparato la partita con la Fiorentina. So bene cosa rappresenta il mio ruolo: tanti onori e oneri. Ma io vado avanti con le mie idee e la mia squadra".

Sul gruppo che sta allenando: "In questi momenti ci sono due modi di affrontare le cose: chi cerca di costruire le cose e chi cerca di rovinare tutto. Io faccio parte della prima categoria e sono vicino ai miei giocatori".

Sulla gara di domani: "Abbiamo tutte le caratteristiche per far bene. Siamo in emergenza, è vero, ma momenti così servono per risollevarci. Affrontiamo una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà sia qui che a Firenze. Per questo servirà una prestazione di alto livello".

Sull'obiettivo scudetto: "Ci sono tante squadre in lotta per lo scudetto, noi dobbiamo pensare solo alla partita di domani

Sullo scontro Champions: "La Fiorentina da quando c'è Italiano è una formazione che gioca un calcio molto offensivo. Ha passato anche lei un momento delicato ma ne è uscita fuori bene. Credo che anche in questo caso sia presto per dire se quello di domani sarà uno scontro valido per la Champions".

Sulla lunga lista degli infortunati: "Un mio cruccio da quando sono al Milan è che il numero degli infortuni non è mai diminuito. Ogni ko però ha motivazioni diverse: c'è chi gioca troppo, c'è chi gioca poco... poi ci sono le Nazionali. Il nostro numero è in negativo ma con lo staff lavoriamo sempre con attenzione".

Sul momento della squadra: "Le critiche vanno accettate ma dobbiamo continuare a lavorare perché possiamo tornare ad essere la squadra competitiva che possiamo essere".

Su Bennacer: "Sta bene nonostante l'infortunio delicato, forse però serviranno ancora due settimane prima del recupero totale".

Su Jovic: "Con Luka parlo tutti i giorni, ha lavorato bene durante la sosta. Sa cosa mi attendo da lui e sa cosa voglio io".

Sul possibile ritorno di Ibrahimovic in dirigenza: "So che Zlatan sta parlando con la società adesso. Se Cardinale ha visto qualcosa di eccezionale in lui non ha sbagliato. Se dovesse tornare a lavorare qui sarà un rientro importante".

Sulla sua posizione: "Io penso solo alla partita di domani, poi dopo penserò alla Champions. Il futuro è incerto per tutti... del doman non c'è certezza".