PIOLI (S. STAMPA), Gara interpretata bene: subìto poco

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in sala stampa dopo il trionfo ottenuto contro la Fiorentina per 2-1: "Non credo che siamo i più forti ma ci stiamo avvicinando con continuità a un livello alto. C'è stato un periodo lungo in cui dovevamo conoscerci bene, ma negli ultimi tre mesi abbiamo cambiato marcia. Ci sono ancora delle cose in cui possiamo fare meglio, come nel gol subito stasera".

Che emozioni ha provato a inizio gara?

"Mi emoziono sempre quando torno qua, purtroppo stasera ricordavamo un altro lutto importante per la Fiorentina. Era normale che fossimo tutti commossi e altrettanto normale che ci buttassimo dentro la partita".

Cosa ha detto ai ragazzi nell'intervallo?

"Che stavamo interpretando bene la partita e che stavamo avendo tante occasioni. Non insisto mai su situazioni individuali, quindi ho solo detto di continuare così. La Fiorentina ci aveva sempre messo molto più in difficoltà nelle altre partite qui a Firenze".

Chukwueze è in crescita?

"Sì, gli ha fatto bene a livello di fiducia il gol siglato a Verona così come non essere stato convocato in nazionale. Avevo scelto Pulisic che però mi ha confidato di non sentirsi al meglio e quindi ho buttato dentro Chukwueze che mi ha dimostrato di essersi meritato tutto. Ci aveva messo un po' a inserirsi ma adesso è un calciatore molto importante".

Come sta andando il reparto difensivo?

"Nel primo tempo ci siamo fatti sorprendere solo da Belotti. Sappiamo che Tomori sarà squalificato e che Kalulu non ci sarà, quindi ci stiamo organizzando di conseguenza".