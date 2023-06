PASTORELLO, Terracciano titolare viola anche in futuro

Fonte: Ludovico Mauro

Federico Pastorello, agente tra gli altri anche di Pietro Terracciano, ha parlato a margine dell'incontro tra gli agenti e la Fiorentina organizzato dal club di Commisso presso il Viola Park: "Questa struttura è incredibile. Quando ci hanno invitato a questa tavola rotonda, non mi aspettavo di vedere una cosa del genere. È una cosa forse unica in Europa. Io giro molto anche in Premier ma non avevo mai visto una cosa del genere".

Decalogo sul mercato scritto dai viola, ne avete parlato?

"Abbiamo affrontato alcuni argomenti, molti dei quali relativi alla nostra attività. Da anni cerchiamo un dialogo con le istituzioni ma ci è sempre stato negato, nonostante le istituzioni legiferino sulla nostra attività. Ci fa piacere che una società come la Fiorentina ci abbia coinvolto perché siamo una parte integrante di questo settore ed è giusto che siamo interpellati come le altre componenti. Complimenti alla Fiorentina anche per questa iniziativa".



Il Viola Park attirerà i grandi calciatori?

"Questo è un'iniziativa straordinaria perché è il modo migliore per convincere talenti e campioni per venire alla Fiorentina. La loro casa è il campo di allenamento e il trascorrere il tempo in una struttura del genere fa molto piacere, soprattutto per i giovani".

Quale futuro si attende per Pereyra?

"E' in scadenza, c'è un dialogo aperto con l'Udinese, fa parte della famiglia Pozzo dopo l'esperienza anche al Watford. E' di casa. Lui è stato molto chiaro: se ci sarà un'opportunità importante, per tornare a un certo livello anche in Europa, potrebbe considerarlo. Ma non escludo che possa restare

Arthur lascerà il Liverpool?

Arthur torna alla Juventus. Probabilmente dovremo trovare un'altra soluzione visto che nei piani di mister Allegri non rientra e dunque dovremo trovare una nuova soluzione dopo il poco spazio causato dall'infortunio.

Meret resta al Napoli?

"Il contratto non è lungo ma c'è l'opzione fino al 2025. Io credo che ora il Napoli sia impegnato sulla scelta del tecnico ma io credo che resterà al Napoli anche l'anno prossimo perché è felicissimo di essere in azzurro".

Baldanzi sta facendo benissimo con l'U20 al Mondiale di categoria.

L'ho spinto molto ad andar là anche se lui avrebbe voluto terminare il campionato con l'Empoli. Però gli ho chiesto questo sforzo perché è una vetrina incredibile. Sta facendo benissimo e anche quello è un modo per farsi conoscere anche fuori dall'Italia.

Corsi ha detto che vorrebbe trattenerlo all'Empoli.

"Sta bene lì, ha rinnovato, se sarà presa una decisione diversa sarà in concerto con il club. C'è un grande dialogo con loro".

Terracciano rischia di perdere il posto l'anno prossimo?

"Non abbiamo sentore di cambiamenti per la porta della Fiorentina e credo che sarà il portiere viola anche l'anno prossimo".