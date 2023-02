PASQUAL, Non potevo non esserci oggi. L'Empoli...

A margine della presentazione dell'Associazione Davide Astori ha parlato ai media presenti, tra cui anche FirenzeViola.it, l'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual: "Ho solo ricordi positivi di Davide, essere qui oggi mi fa piacere perché da amico, compagno e vecchio capitano non potevo non essere presente. In un campionato è normale vivere di alti e bassi, la squadra ha subito la difficoltà di fare tutte queste partite in così pochi giorni. Il bel gioco c'è sempre ma mancano i risultati. Non dimentichiamoci che i viola sono ancora in corsa in altre competizioni. Il derby con l'Empoli? Gli azzurri ci arrivano benissimo e stanno facendo un ottimo gioco. La posizione di classifica tranquilla ti dà la possibilità di giocare le partite con una mentalità differente. Chiaramente i viola sono in condizioni più difficili e probabilmente hanno un po’ di paura in più".