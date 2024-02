PAPALATO, Sconfitta 6-4? A questi livelli non importa

Fonte: Dal nostro inviato- A. Giannattasio

Al termine di un pirotecnico pomeriggio al Viola Park, la Fiorentina cade contro i nigeriani Beyond Limit. Sconfitta per 4-6 e secondo posto nel girone per l'Under 18 di mister Papalato, che commenta così quanto accaduto: "Bisogna analizzare la partita per bene e credo che abbiamo avuto più occasioni di loro. A volte si confonde una partita del settore giovanile con una di professionisti. A questo livello sarebbe un problema se le partite finissero 0-0. Noi giocheremo sempre a viso aperto con tutti e non speculeremo mai sul risultato. Sinceramente i ragazzi mi sono piaciuti meno con la Carrarese, contro cui abbiamo vinto 3-0, che oggi. Ci sono stati un po' di errori ma sono contento che non ci siamo fatti condizionare da alcune sbavature e a problemi. Abbiamo provato sempre a giocare e ripeto, sono contento dall'atteggiamento. Il calcio giovanile è soprattutto questo. A fine partita gli avversari erano tristi. Vieni in Italia, al Viola Park, vinci così contro la Fiorentina e ti aspetti una festa. Invece non mi sembrava così, questo è qualcosa che ci insegna sull'atteggiamento. L'errore di Tommaso Vannucchi? Non è mai un problema solo di un giocatore, quando ce n'è uno c'è sempre un errore prima di squadra. Tommy è un portiere forte, lo sappiamo noi e lo sa lui. La priorità è sempre la Primavera. Rispetto alla prima partita non abbiamo dei giocatori, oltre agli infortunati alcuni sono con mister Galloppa, dove giocano sei giocatori del 2006. Il nostro lavoro è questo, portare più giocatori possibili in Primavera".

Chi vorrebbe evitare al sorteggio? L'Empoli?

"No, anzi. Il derby sarebbe bello. Mi piacerebbe incontrare di nuovo loro in finale, per vedere se la squadra sarà cresciuta e come. Per il resto chi viene viene, sono gli altri che avranno timore della Fiorentina".