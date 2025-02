Ore frenetiche sul mercato per la Fiorentina, intanto Pradè arriva al Viola Park

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato: sono ore in cui i viola devono sistemare ancora parecchie cose, tra la volontà di prendere un altro centrocampista e l'esigenza di lasciar partire gli esuberi (Cristiano Biraghi su tutti, già in viaggio verso Torino in attesa dell'ufficialità). L'epicentro delle trattative rimane Milano, ma il club viola - come spesso accade- ha deciso di seguire tutto da remoto e in particolare dal quartier generale del Viola Park. Proprio lì, nel centro sportivo viola, è arrivato poco dopo le 13 Daniele Pradè, direttore sportivo del club che in queste ore sarà chiamato agli straordinari.

Il ds viola, poche ore fa, nel post-partita di Fiorentina-Genoa, aveva parlato così delle possibili trattative: "Il mercato? Noi abbiamo già fatto quello che dovevamo fare. A meno di eccezionali eventi, il 99% del lavoro è stato fatto. Oggi facciamo le firme di Zaniolo e Ndour, che ci vanno a coprire dei ruoli in cui ne avevamo bisogno. In giornata pensiamo di fare anche Kouame che va via, perché ha bisogno di giocare e lo accontentiamo".