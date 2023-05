NOTTE FONDA IN DIFESA, NICO GONZALEZ E BONAVENTURA NON BASTANO, JOVIC SPRECONE

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

TERRACCIANO - Sul primo tentativo di Dzeko c’è una deviazione di un difensore, poi può far poco sul diagonale di Lautaro. Non è padrone della propria area piccola di rigore sul raddoppio, mentre nel secondo tempo la respinta sul tiro di Lukaku è da film horror. Il San Pietro d’inizio stagione che salvò la squadra a Enschede stasera è solo un lontanissimo ricordo, 5

DODÒ - Ha il merito di avviare l’azione del vantaggio dopo appena 3 minuti. Buon cross a seguire per Cabral che non c’arriva. Provvidenziale l’anticipo in area di rigore in avvio di ripresa che evita peggio e non è male nemmeno il cross per l’occasione di Jovic, 6

MILENKOVIC - Manca nel tenere la linea del fuorigioco quando Brozovic manda Lautaro al diagonale che vale il pareggio. Va ancora peggio sul bis dell’argentino che lo anticipa. Meno impegnato nella ripresa ma comunque sempre incerto, 5

QUARTA - Ua buona chiusura su Di Marco ma la sofferenza è dietro l’angolo. Se sul pari non riesce a chiudere su Lautaro sul 2-1 nerazzurro rinvia male di testa. Poco dopo l'ammonizione Italiano lo sostituisce. Notte fonda, 5

DAL 20’st RANIERI - Entra bene in partita, 6

BIRAGHI - Dopo il gol dell’uno a zero è subito attento in chiusura su Dumfries. Nel secondo tempo è più impegnato in difesa ma sfodera lo stesso un buon cross per Castrovilli che non ne approfitta di testa. Arriva anche al tiro mandando alto di poco nel secondo tempo. L’ultimo ad arrendersi aveva mantenuto il piede caldo di Basilea, 6,5

AMRABAT - Arriva al tiro poco dopo l’uno a zero di Gonzalez mandando a lato non di molto. Fa valere il fisico in mezzo al campo dando man forte alla difesa ma perdendo dinamismo col passare del tempo, 6

Dal 20’st JOVIC - Entra e si ritrova due occasioni nitide che non riesce a concretizzare perchè sulla prima risponde bene Handanovic e sulla seconda manda fuori. Fa la differenza in negativo, 5

CASTROVILLI - Si fa notare dopo una decina di minuti con un buon break e un bell’invito per Dodò che arriva al cross ma con la crescita dell’Inter finisce in ombra. Nel secondo tempo arriva al tiro e poi ci prova di testa ma senza fortuna, 6

Dal 15’st MANDRAGORA - Il tempo di provare a dare ordine ma senza arrivare al tiro, 6

NICO GONZALEZ - Confermato sulla destra non si fa pregare sull’invito di Ikonè e porta subito avanti i viola. Servito poco dopo da Bonaventura manda alto sopra la traversa anche se sembra esserci una deviazione. Si rivede al tiro a metà ripresa rimediando solo il corner. Ci prova fino all’ultimo anche con una bella iniziativa da destra che però non sfocia nel gol atteso. Lottatore, 7

BONAVENTURA - Uno dei primi palloni giocati lo scarica su Ikonè che pesca l’assist per l’uno a zero. Anche se si vede poco in area di rigore a parte un unico colpo di testa resta leader della squadra, 6,5

IKONÈ - Assist prezioso sul quale si avventa Nico Gonzalez per il gol del vantaggio iniziale. E’ tuttavia l’unico spunto del primo tempo e il cambio al quarto d’ora della ripresa ci sta tutto, 5,5

Dal 15’st SOTTIL - Il suo ingresso non cambia per niente l’inerzia della corsia sinistra, 5

CABRAL - Nella prima mezz’ora cerca spazi anche andando sulle corsie esterne poi però non arriva su un pallone invitante di Dodò da destra. Va peggio nel secondo tempo quando tenere un pallone è un enorme problema, 5

ITALIANO - Indicazioni della vigilia confermate con Castrovilli in mezzo e con Ikonè dirottato a sinistra che trova l’assist immediato per il vantaggio di Gonzalez. I primi 20 minuti fanno sognare a occhi aperti, i secondi riportano alla memoria tutti i difetti di questa Fiorentina. Prova a mischiare le carte nella ripresa, entrano Ranieri, Mandragora, Sottil e Jovic ma soprattutto quest’ultimo spreca le occasioni migliori per pareggiare e alla fine fanno festa i nerazzurri. Se questa squadra è arrivata fin qui, e può prendersi una rivincita a Praga, è merito suo seppure un po’ di accortezza in più dopo il vantaggio iniziale non sarebbe guastata, 6