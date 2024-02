NICOLA (S.STAMPA), Ho avuto la sensazione di vincerla

Fonte: dal nostro inviato a Empoli (FI) - Andrea Giannattasio

Al termine del pareggio per 1-1 ottenuto in rimonta sulla Fiorentina, dalla sala stampa dello stadio Castellani ha preso la parola il tecnico dell’Empoli Davide Nicola. Ecco le sue dichiarazioni: “Non è scontato quello che stanno facendo i ragazzi: oggi dovevamo affrontare un avversario di qualità e sono soddisfatto di come ha risposto la squadra quando abbiamo capito che avevamo difficoltà ad essere aggressivi. Io ero convinto di ribaltarla e di vincerla ma non era facile perché davanti avevamo un squadra importante: ai ragazzi però chiedo di non guardare al risultato. Archiviamo la gara di oggi e pensiamo già alla prossima”.