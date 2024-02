NIANG, Il pareggio è giusto: adesso continuiamo così

Fonte: dal nostro inviato a Empoli (FI) - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

Al termine del pareggio per 1-1 ottenuto in rimonta sulla Fiorentina, dalla sala stampa dello stadio Castellani ha preso la parola l’attaccante dell’Empoli M'baye Niang. Ecco le sue dichiarazioni: “L’1-1 è un risultato giusto: la Fiorentina ha avuto molte occasioni ma anche noi abbiamo lottato tanto per conseguire questo risultato. Sono felice di aver segnato su calcio di rigore il gol del pareggio: adesso abbiamo continuare così. Le prossime gare in chiave salvezza? Giocheremo come abbiamo fatto nelle ultime gare: sono sfide delicate ma non decisive, come dico sempre