NARDELLA, Tre proposte per la sicurezza sul lavoro

Intervenuto a margine della Partita dell'Assedio, il sindaco Dario Nardella ha parlato anche delle ultime novità riguardanti la tragedia di Via Mariti: "Mi preme aggiornarvi sul lavoro di Comune, Protezione Civile e delle forze di polizia che ci hanno dato una mano. Vi posso dire che ancora non ci sono novità che riguardano l'ultimo disperso. Abbiamo parlato coi tre feriti che mi sembrano in via di miglioramento. La prognosi è riservata ma siamo fiduciosi che si possano riprendere velocemente. Quello che è successo necessita una reazione, una risposta che ci chiedono i cittadini e i lavoratori.

I lavoratori non ne possono più. La ministra Calderone nell'incontro in prefettura ha fatto presente la volontà di una riforma della disciplina della sicurezza sul lavoro. Io penso si debba ripartire dalla Legge 81 del 2008, questo è il modello che va rilanciato. E poi c'è una battaglia da fare sul problema degli appalti. Oggi insisterò su tre punti che devono essere la base di una proposta nazionale da trasformarsi in proposta di legge: primo, stop ai subappalti a cascata. Stop poi al massimo ribasso come criterio guida, un campanello d'allarme gravissimo perché tutto si scaricherebbe sulla sicurezza del lavoro. Terzo punto: imporre contratti di edilizia. Non possiamo rischiare per risparmiare. Le regole del pubblico devono essere ampliate anche al privato, come ha detto Shlein. Se il Governo Meloni non raccoglierà questo spunto per fare meglio farà male".